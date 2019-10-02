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NEVÜ’lü geleceğin Türk Halk bilimcileri sertifikalarını aldı

İHA

NEVÜ’lü geleceğin Türk Halk bilimcileri sertifikalarını aldı

Kapadokya bölgesinin yaşayan kültürel mirasını sürdürülebilir hale getirerek gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir şekilde aktarmak için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü ve Avanos ile Nevşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde öğrencilere yönelik düzenlenen kursları başarıyla tamamlayanlara düzenlenen törenle sertifikaları verildi.
NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen sertifika takdim törenine; Avanos Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Gümüştepe, NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı H. Abdullah Şengül, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan, NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adem Öger, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Törenin açılışında konuşan Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adem Öger “Bizler üniversitede sınıflarda teorik eğitimler vermenin yanı sıra öğrencilerimizi hem hayata hazırlamak hem mesleki eğitim konusunda daha iyi donatabilmek hem de kendilerine olan güvenlerini sağlamayabilmek adına çeşitli kurumlarla, paydaşlarla bir takım etkinlikler ve yaygın eğitim programları düzenlemeye çalışıyoruz. Her zaman öğrencilerime ifade ettiğim gibi, artık üniversitelerden mezun olmak ve diploma sahibi olmak maalesef istihdam için yeterli değil. Bu durumda yapmamız gereken bireysel yaratıcılıklarınızı çok geliştirip özellikle yeni alanlarda bu yaratıcılığınızı kullanmanız gerekiyor. Bu noktada özellikle bizim geleneksel meslekler dediğimiz ve 2003 yılında UNESCO’ya üye ülkelerin imza attığı ‘Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ çerçevesinde birtakım geleneksel değerlerimizi yaşatmak, genç kuşaklara aktarmak, aynı zamanda bu geleneksel uygulama ve ritüelleri turizm alanında da kullanmayı istiyoruz.” dedi.
Öger konuşmasının devamında "Bu münasebetle geçen yıl Nevşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Avanos Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde öğrencilerimize birtakım kurslar açtık. Bunun yanı sıra geçtiğimiz Haziran ayında üniversitemiz Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne bağlı olarak Avanos’ta ‘Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi’ni hizmete kazandırdık. Bu müzede de yaz boyunca öğrencilerimizin bir kısmı tatillerinden feragat ederek ‘Uygulamalı Halk Bilimi Müzeciliği Eğitimi’ aldılar. Bu münasebetle yeni eğitimöğretim yılının başında aramıza katılan birinci sınıf öğrencilerimizi teşvik etmek, 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizi ödüllendirmek hem de kaynaşma, istişare yapmak münasebetiyle böyle bir etkinlik düzenledik. Bizimle işbirliği yapan Avanos Kaymakamlığı başta olmak üzere Avanos Belediyesine, Avanos ve Nevşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu gençlerimizin hayata hazırlanmasında sadece bizim çabamız yetmiyor, diğer kurumların da bizlere destek olması gerekiyor. Bu programda da rutinin dışına çıkarak öğrencilerimiz uygulamalı halk bilimi müzeciliği kapsamında öğrendiklerinin bir kısmını burada sizlere aktararaktan daha değişik bir tören hazırladık. Katılımlarınızdan dolayı hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Türk Halk Bilimi Bölümü öğrencilerinin Karagöz, âşıklık ve meddahlık geleneğine ilişkin icralarının sonunda ‘Karagöz tasvir yapımı’, ‘Halk dansları’, ‘Uygulamalı tiyatro kursu’, ‘Ebru yapımı’, ve ‘Uygulamalı Halk Bilimi Müzeciliği Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan kursiyer öğrencilere, Avanos Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Gümüştepe, NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı H. Abdullah Şengül, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan ve NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adem Öger tarafından sertifikaları verildi.
Ayrıca Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adem Öger tarafından, vermiş oldukları desteklerinden dolayı Avanos Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Gümüştepe ile tasarım konusunda vermiş oldukları desteklerinden dolayı NEVÜ Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Pınar Güngür’e birer teşekkür belgesi takdim edildi.

NEVŞEHİR

02 Ekim 2019 Çarşamba

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