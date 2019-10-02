Derinkuyu’da uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

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Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde uyuşturucu taciri 1 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu’da polis ekipleri tarafından şüpheli bir aracın durdurulmasının ardından araç içerisinde yapılan aramada 101,90 gram metamfetamin, 2,5 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü C.D.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:09

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