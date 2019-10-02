Nev\u015fehir Crowne Plaza Cappadocia\u2019ya Murat Aslan genel m\u00fcd\u00fcr olarak atand\u0131. Crowne Plaza zincirinin Kapadokya Nev\u015fehir\u2019de hizmet veren Crowne Plaza Cappadocia otele Genel M\u00fcd\u00fcr olarak Murat Arslan atand\u0131. 20 y\u0131ld\u0131r otelcilik sekt\u00f6r\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fan ve son dokuz y\u0131lda \u0130ntercontinental Hotels Groups (IHG) b\u00fcnyesinde farkl\u0131 pozisyonlarda g\u00f6rev yapan ve son olarak Holiday \u0130nn Kavakl\u0131dere\u2019de Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fck g\u00f6revinde bulunan Murat Aslan bundan sonra Crowne Plaza Cappadica otelin ba\u015far\u0131s\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015facak. \u0130yi derecede \u0130ngilizce ve Frans\u0131zca bilen Aslan evli ve bir \u00e7ocuk babas\u0131.