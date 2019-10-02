SHMYO’dan birinci sınıf öğrenciler için oryantasyon günleri düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) tarafından, 20192020 Akademik Yılı Güz Döneminde yeni kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencilere yönelik oryantasyon günleri düzenlendi.

NEVÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna yeni başlayan yaklaşık 350 öğrencinin üniversite ve çevreyle uyum sürecini desteklemek, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla seminer ile birlikte merkez yerleşke tanıtımı yapıldı. Düzenlenen oryantasyon günlerinde bölüm başkanları ve öğretim elemanları eşliğinde öncelikle; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin (NEVÜ) sunduğu akademik, kültürel, sportif ve sosyal olanaklar tanıtılarak üniversitedeki akademik ve idari yapı ile bölümlerin işleyişi anlatıldı. Sonrasında öğrencilere eğitim alacakları bölüm ve programlar tanıtılarak programlarının amacı, mezun olduklarında alacakları ünvanlar, istihdam alanları, dikey geçiş yapabilecekleri lisans bölümleri ve staj hakkında bilgiler verildi.

Bu sayede; SHMYO’ya yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sosyal bir ortamda tanışıp kaynaşma fırsatını yakalayarak, üniversite yaşamlarına çok daha hızlı uyum sağlaması hedefleniyor.

NEVŞEHİR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:31

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.