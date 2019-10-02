Uçhisar’da 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliği düzenlendi

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Türkiye genelinde bugün 81 ilde gerçekleştirilen 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası Uçhisar’da da gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı çerçevesinde 81 ilde yapılan eyleme Uçhisar’da Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Jandarma Albay Hüsamettin Erol, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Haydar Çankaya İlköğretim Okul Müdürü Kuddusi Koçak’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Eylem sırasında; Vali Aktaş, Jandarma Albay Erol, Başkan Süslü ve okul müdürü Koçak tarafından yaya geçidi hakkında bilgilendirilen Haydar Çankaya İlköğretim Okulu öğrencileri 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı çerçevesinde yaya geçitlerinde broşür dağıttı.

NEVŞEHİR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:09

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