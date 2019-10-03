Ülkü Ocakları, Nevşehir Valisi Aktaş’ı ziyaret etti

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve Yönetim Kurulu üyeleri, Vali İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretçilerini makamında ağırlayan Vali İlhami Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine teşekkür etti.

Ziyarette, teşkilatın faaliyetleriyle ilgili Vali Aktaş’a bilgi veren Başkan Ali Türker, kendilerini ve heyetini kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarete Ülkü Ocakları Yönetim Kurulu üyeleri Furkan Yeşilöz, Hasan Can Özbağcı, Mehmet Acer, Göktürk Varol ve Bilal Gedik te katıldı.

NEVŞEHİR 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:30

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.