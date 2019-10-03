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Acıgöl ve Gülşehir Belediye başkanları, Nevşehir Belediyespor’a destek verdi

İHA

TFF. 3. Lig'deki temsilcimiz Nevşehir Belediyespor'a destek sağlayan Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi'yi ziyaret eden kırmızıbeyazlı ekibin yöneticileri, belediye başkanlarına kulübün formasını hediye etti.

Acıgöl ve Gülşehir Belediye başkanları, Nevşehir Belediyespor’a destek verdi

TFF. 3. Lig’deki temsilcimiz Nevşehir Belediyespor’a destek sağlayan Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi’yi ziyaret eden kırmızıbeyazlı ekibin yöneticileri, belediye başkanlarına kulübün formasını hediye etti.
Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın beraberinde Kulüp Başkan Vekili İbrahim Yüzer ve Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir ile birlikte, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi’yi ziyaret etti. Ziyarette Nevşehir Belediyespor’un bu sezonki hedefleri ve kulübün önümüzdeki sezonlarda üst liglerde yer alabilmesi için yapılan çalışmalar hakkında belediye başkanlarına bilgi veren Kulüp Başkanı Özaltın, 2. Lig yolundaki Nevşehir Belediyespor’a sağladıkları katkılar için belediye başkanlarına teşekkür etti.
Her iki belediye başkanına da üzerlerin de isimlerinin yazılı olduğu kırmızıbeyazlı kulübün yeni sezon formalarını hediye eden Özaltın, “Nevşehir Belediyespor’umuzu kuruluşunun 50. yılında 2. Lige taşımak için çıktığımız bu yolda her kesimin desteğine ihtiyacımız var. Bu konuda her iki belediye başkanımız da bizlere her zaman desteklerini göstererek güç verdiler. Camiamız adına kendilerine teşekkür ediyorum. “ dedi.

NEVŞEHİR

03 Ekim 2019 Perşembe

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