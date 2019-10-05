Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine ziyarete gelen Hong Hong’lu çift fotoğrafçı bulamayınca gelin damat fotoğraflarını kendi çekti.

Hong Hong’tan Türkiye’nin önemli turizm merkezlerini ziyarete gelen gelin damat bölgede fotoğraf çekimleri yaptırmak için fotoğrafçı bulamayınca çareyi kendi gelin damat fotoğraflarını çekmekte buldu. Göreme açık Hava Müzesi’ni ziyaret eden Hong Hong’lu çift burada kendilerinin gelin damat fotoğraflarını çekti. Damat tarafından hazırlanan fotoğraf makinesinde damat önce gelinin fotoğraflarını çekerken ardından ise fotoğraf makinesini ayarlayarak kendilerinin bu eşsiz güzelliklerde ki gelin damat fotoğraflarını çekerek ölümsüzleştirdi.

Göreme Açık Hava Müzesi’nde kendi gelin damat fotoğraflarını çeken genç çifti gören ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgisini çekti.

NEVŞEHİR 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:12

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