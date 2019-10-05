Nevşehir Belediyespor: 2 Modafenspor: 0 Nevşehir Belediyespor ilk kez taraftarı önünde galip geldi

TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda konuk ettiği Modafenspor’u 20 mağlup etti.

TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda Modafenspor’u konuk etti. Maçın ilk yarısında Nevşehir Belediyesporlu futbolcular yakalamış olduğu pozisyonları değerlendiremeyince maçın ilk yarısı 00 sona erdi. Maçın ikinci yarısında da daha istekli oyun sergileyen Nevşehir Belediyespor gol arayan taraf olurken konuk ekip Modafenspor ise kontra ataklar ile gol aradı. Maçın 66 ve 67.dakikalarında Modafensporlu Batuhan 1 dakika arayla iki sarı kart görmesinin ardından Modafenspor 67.dakikadan itibaren sahada 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Nevşehir Belediyespor 78.dakikada kaptan Ergün’ün kaydettiği kafa golü maçta 10 öne geçerken maçın 85.dakikasında Nevşehir Belediyespor Emre Fırtına’nın kaydettiği gol ile maçta 20 öne geçti. Maçın bu dakikasından sonra başka gol olmayınca Nevşehir Belediyespor sahadan 20 galip ayrıldı.



“Nevşehir Belediyespor Başkanı Arı, taraftarlar maç izledi”

Nevşehir Belediyespor’un Gazi Stadyumunda Modafenspor ile oynadığı karşılaşmayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı açık tribünde Meterisliler Taraftar grubu ile izledi. Belediye Başkanı Rasim Arı taraftarlar ile birlikte Nevşehir Belediyespor’u desteklemesi büyük ilgi gördü.

Nevşehir Belediyesporlu futbolcular maç sonunda ise galibiyeti Nevşehir Belediyesporlu taraftarlar ile birlikte kutladı.

NEVŞEHİR 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:12

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