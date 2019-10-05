Ürgüp’te trafik kazası: 1 yaralı Devrilen araç vatandaşların yardımıyla çekiciye yüklendi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken ters dönen araç vatandaşların yardımıyla çekiciye yüklendi.

Kaza saat 15.00 sıralarında Ürgüp Mustafapaşa yolu arasında meydana geldi. A.Ç.E yönetimindeki 38 BH 115 plakalı hafif ticari araç E.D. yönetiminde ki 50 UA 400 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 38 plakalı araç takla atarken sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekiplerince yapıldı. Yaralı sürücü daha sonra ambulans ile devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araç vatandaşların yardımı ile düzeltildikten sonra çekiciye yüklendi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

NEVŞEHİR 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:27

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.