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Nevşehir’de hayvan kasabası hizmete açıldı

İHA

Nevşehir Belediyesi öncülüğünde Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği tarafından yaptırılan Hayvan Kasabası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Sokak hayvanlarımız için çok daha güzel şartlarda yaşam alanları oluşturduk. Nevşehir'e yakışır bir tesise daha kavuştuk." dedi.

Nevşehir’de hayvan kasabası hizmete açıldı

Nevşehir Belediyesi öncülüğünde Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği tarafından yaptırılan Hayvan Kasabası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Sokak hayvanlarımız için çok daha güzel şartlarda yaşam alanları oluşturduk. Nevşehir’e yakışır bir tesise daha kavuştuk.” dedi.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arkasındaki Katı Atık Tesisi yanında, yaklaşık 42 bin metre karelik bir alanda bulunan Hayvan Kasabasının hizmete açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törende konuşan Kapadokya İl Özel İdareler ve Belediyeler Birliği Müdürü ve Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı’nın seçimlerden önce açıkladığı 50 dev projeden biri olan ‘Hayvan Kasabası’ ile ilgili yaklaşık 4 ay önce imzalanan sözleşmenin ardından, kasabanın yapımının kısa sürede tamamlandığını kaydetti.
Yaklaşık 42 bin metre kare alanda kurulan Hayvan Kasabasının, 18 bin metre kare uygulama alanına sahip olduğunu ve içerisinde; kedi ve köpek pansiyonu, tedavi binası, hasta bakım servisi, hayvan hastanesi, eczane, karantina binası, ameliyathane, otopark, morg, ilk kabul binası, idari bina, sosyal tesis, poliklinik, kediköpek evleri ve serbest gezi alanlarının yer aldığını kaydeden Yüzer, yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olan Hayvan Kasabasının bütçesinin yarısını Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliğinin üstlendiğini diğer yarısını ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hibe desteğiyle karşıladıklarını açıkladı.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da kasabanın, birçok yönüyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıdığını vurgulayarak, “Tesisimize getirilecek sokak hayvanlarına öncelikle ilk kabul noktasında tarama yapacağız. Sonrasında hasta olanlar ve bakıma ihtiyaç duyulan hayvanları ayıracağız. Serbest gezi alanlarının da yer alacağı tesisimizde yavrulu hayvanları ayrı bir bölümde tutacak ve diğer büyük hayvanların arasında ezilmelerinin önüne geçeceğiz. Aynı zamanda, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için de vatandaşlarımıza bilinçlendirme eğitimleri vereceğiz. Nevşehir sınırları içerisindeki bütün hayvanlarımızın şefkatli bir ortamda bakımını yapacağız. Türkiye’nin en modern hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden birine sahip olmanın memnuniyetini yaşıyorum. Sokak hayvanlarımızın daha vicdani ve daha korunaklı bir ortamda yaşamalarına imkan sağlayacak Hayvan Kasabamızın, Nevşehir’imiz için hayırlı olmasını diliyorum“ dedi.
Sokak hayvanlarına yönelik daha modern ve konforlu şartlarda hizmet sağlamak amacıyla kurulan tesisin sokak hayvanlarına yönelik Türkiye'nin en büyük tesislerinden biri olduğunu belirten Arı, Hayvan Kasabasında sokak hayvanlarına yönelik bakım, tedavi ve eğitim hizmetlerinin çok daha modern şartlarda yapılacağını söyledi. 5 yıldızlı modern tesisin, sokak hayvanlarının barınma, rehabilitasyon ve tedavi merkezi olacağını ve bu konuda Nevşehir’de önemli bir eksikliği gidereceğini ifa eden Arı, “Kısırlaştırma binası, kedi ve köpek pansiyonu, tedavi binası, hasta bakım servisi, karantina binası, morg, ilk kabul, idari bina, sosyal tesis, ameliyathane, poliklinik, kedi evleri ve serbest gezi alanlarının bulunduğu kompleks bir çok yönüyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyacak. Burada sokak hayvanlarımızın bakımı, tedavisi ve her türlü tıbbi müdahalesi yapılacak. Onlar için çok daha güzel şartlarda yaşam alanları oluşturduk. Nevşehir’e yakışır bir tesise daha kavuştuk" diye konuştu.
Daha sonra konuşan AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ise “Rasim Başkan seçim öncesinde ‘Hayvan Kasabası Yapacağım’ dediğinde belki bazıları inanmamıştı. Bugün Allah razı olsun ondan bu sözünü gerçekleştirdi.Azmin elinden hiçbir şeyin kurtulmayacağını burada somut bir şekilde görüyoruz. Sokak hayvanları sadece Nevşehir’in değil Türkiye’deki birçok ilin en büyük sorunlarından bir tanesi. Allah’ın yaratmış olduğu bu canlılara sahip çıkmak hepimizin görevi. Bu konuda önemli bir kesikliği giderecek olan bu merkezimizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de “Cenabı Allah yaratılanlara merhamet etmez isek bize de merhamet edilmeyeceğini buyuruyor. Bu yüzden bütün yaratılmışlara merhamet etmek, onların ihtiyaçlarını gidermek insanlığın ve kul olmanın en birinci vazifesi. Tabi gerçekten de şehrimizin ihtiyacı olan böyle bir tesisin şehrimize kazandırılması bizleri çok mutlu etti. Ayrıca AK Parti olarak hayvan hakları konusunda yaptığımız çalışmalar ortada. Bu konuya parti olarak ta büyük önem veriyoruz. Bu konudaki hassasiyetimiz bir siyasi parti olmanın ötesinde bir kulluk vazifesi.” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Altuğ Şahin, AK Parti İl Başkanı Rauf Yanar, ilçe ve belde belediye başkanları ve diğer protokol üyeleri tarafından kesildi.
Açılışın ardından törene katılanlar hep birlikte Hayvan Kasabasını gezdi.

NEVŞEHİR

07 Ekim 2019 Pazartesi

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