Tırın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında tırın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, NevşehirGülşehir yolunda meydana gelen trafik kazasında 50 EA 999 plakalı otomobil sürücüsü aşırı hız ve dikkatsizlik sonrasında önünde seyreden tırın altına girdi. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tırın altında sıkışan otomobil sürücüsünü Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen otomobil sürücüsü Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



NEVŞEHİR 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:15

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