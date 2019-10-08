Acıgöl’de üç ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 3 farklı adli makam tarafından aranan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Kapadokya Havalimanı kavşağında yapmış olduğu yol kontrol uygulamasında üç ayrı adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan E.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:22

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.