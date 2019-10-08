Rektör Bağlı İİBF’de “Avrupa Birliği’nin Kuruluş Felsefesi” üzerine konuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rektör Bağlı İİBF’de “Avrupa Birliği’nin Kuruluş Felsefesi” üzerine konuştu

İHA

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 'Avrupa Birliği 115. Eğitim Sertifika Programı' kapsamında düzenlenen konferanslar serisinin üçüncü konuğu NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı oldu. Bağlı konferansta "Avrupa Birliği'nin Kuruluş Felsefesi" üzerine konuştu.

Rektör Bağlı İİBF’de “Avrupa Birliği’nin Kuruluş Felsefesi” üzerine konuştu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından ‘Avrupa Birliği 115. Eğitim Sertifika Programı’ kapsamında düzenlenen konferanslar serisinin üçüncü konuğu NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı oldu. Bağlı konferansta “Avrupa Birliği’nin Kuruluş Felsefesi” üzerine konuştu.
NEVÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansa; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Öcal, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Şükran Güngör Tanç ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Demirel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Konuşmasına düzenlenen programın önemine değinerek başlayan Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, “Öncelikle Konrad AdenauerStiftung Vakfına bizim üniversitede de böyle bir program yaptığı için teşekkür ediyorum. İkincisi ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerimizin bu konulara olan ilgileri de beni hem heyecanlandırıyor hem de çok umutlandırıyor” dedi.
Rektör Bağlı devamında “TürkiyeAvrupa Birliği müzakereleri sürecinde hem akademisyen hem de TBMM’nde bulunan milletvekili sıfatıyla, 20092011 yıllarında Avrupa Birliği raportörlerinin Türkiye ile görüşmelerinin hazırlık sürecinde bulunmuş birisi olarak söylüyorum ki, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne, Avrupa Birliği’nin de Türkiye’ye ihtiyacı var. Fakat bir problem var ve bu problemi aşması gereken taraf biz değil Avrupa Birliği tarafı. Avrupa Birliği Büyük Elçisi üniversitemize geldiğinde kendilerine de bunu ileterek dedim ki; sizler bizden demokrasi standardımızı ve insan haklarımızla ilgili çalışmalarımızı belli bir çıtaya yükseltmemizi istediniz. Ancak biz 15 Temmuz’da dünyada eşi benzeri görülmeyecek bir kahramanlıkla demokrasiye sahip çıkarak, bizim demokrasimize, ülkemizin birliğine, ülkemizin siyasal iktidarına darbe yapmak isteyen bir terör örgütünü, bir casuslar çetesini ülkemizden kovduk. Ama Avrupa Birliği bizim yanımızda yer almadı, bu örgütün yanında yer aldı. Bugün Avrupa Birliği Fetö terör örgütüne sahip çıktı. Bu ciddi olarak bizim bu konuyla ilgili olarak ilişkilerimizi ve iyi niyetimizi zedeledi. İkinci konu ise Avrupa Birliği’nin kendi anayasasında bir ülkenin sınır problemi varsa o ülke birliğe üye olarak asla kabul edilemez. Kıbrıs’ın sınır problemi olduğu halde birlik Kıbrıs’ı bir üye ülke olarak kabul etti. Niye kabul ettiklerine dair sorunun cevabı da dahi yok. Bizim 1959 başlayan ve devam eden bir müzakere sürecimiz var ve Avrupa’nın bizde istediği her şeyi yerine getirmemize rağmen önümüze her zaman hedefler koymaya devam ettiler. Bizden istenen gelir dağılımdaki adaletsizlik, enflasyonla mücadele gibi ekonomik kriterleri yakaladık. Yine aynı şekilde siyasal sistemimizi değiştirdik. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu meseleleri çözmeye yönelik ortaya koyduğu kararlılığında Avrupa Birliği yine Türkiye’nin yanında yer almayarak, aynı Fetö terör örgütünde olduğu gibi PKK terör örgütünün yanında yer aldı. Bu iki konu Türkiye ve Avrupa Birliği arasında iki derin yara açmıştır. Biz bu saatten sonra Avrupa Birliği ile yolumuzu yine de ayırmıyoruz. Bu kadar diplomatik ilişkilere ve dayatmalara rağmen bugün dünyada karşı karşıya kalınan ciddi bir kriz var. Bunlardan birincisi insan hakları, ikincisi ise demokrasi. Bu iki alana yeni bir vizyon katacak olan aktör Türkiye ve Avrupa Birliği’dir. Tek başına bunu ne Türkiye, ne de Avrupa Birliği başarabilir. Sadece İslam Coğrafyası değil bütün dünya bunu birlikte başarmamıza muhtaç durumda” diye konuştu.
Konferans Rektör Bağlı’nın konuşmalarının ardından öğrencilerin sorularının cevaplanması ile son buldu.

NEVŞEHİR

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:15
  • GÜNEŞ 06:36
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:22
  • YATSI 19:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir Belediye Başkanı Arı: ”CHP İl Başkanı özür dilemeli” “Dünyanın en büyük yeraltı şehrinde çalışmalarımız devam ediyor”
YEREL HABERLER Nevşehir Belediye Başkanı Arı: ”CHP İl Başkanı özür ...
Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, İlçe Emniyet Müdürü Erhan’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, İlçe Emniyet Müdürü ...
Köylülerden 'kanserli köy' tepkisi
YEREL HABERLER Köylülerden 'kanserli köy' tepkisi
Acıgöl’de üç ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Acıgöl’de üç ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı
Nevşehir’in su sorununu çözecek depoların temeli atıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’in su sorununu çözecek depoların temeli ...
Ürgüp’te hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Ürgüp’te hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Nevşehir’de Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası başladı Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'na 123 sporcu katıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de Görme Engelliler Halter Türkiye ...
Anadolu Mektebi’nde 2 bin 500 öğrenci Necip Fazıl Kısakürek’i tanıdı Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü: “Öğrencilerin okuma konusunda ön yargıları bulunmuyor” Anadolu Mektebi Nevşehir’de
YEREL HABERLER Anadolu Mektebi’nde 2 bin 500 öğrenci Necip Fazıl ...
Karain köyü 'kanserli köy' olarak anılmak istemiyor Köylüler, 'kanserli köy' denmesinden rahatsız
YEREL HABERLER Karain köyü 'kanserli köy' olarak anılmak ...
14 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu
YEREL HABERLER 14 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu
Nevşehir’de 4.5 ton kaçak madeni yağ ele geçirildi
YEREL HABERLER Nevşehir’de 4.5 ton kaçak madeni yağ ele geçirildi
Tırın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Tırın altına giren otomobil sürücüsü hayatını ...
Kazandıkları topu, mezun oldukları okula hediye ettiler
YEREL HABERLER Kazandıkları topu, mezun oldukları okula hediye ...
Eski Tarım Bakanı Güçlü’den Rektör Bağlı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Eski Tarım Bakanı Güçlü’den Rektör Bağlı’ya ziyaret
AK Parti milletvekili Sırakaya, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti milletvekili Sırakaya, Nevşehir Belediyesini ...
Ülkü Ocakları Başkanı Türker’den Belediye Başkanı Arı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları Başkanı Türker’den Belediye Başkanı ...
Nevşehir’de hayvan kasabası hizmete açıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de hayvan kasabası hizmete açıldı
Bu müzeyi ziyaret etmeden Kapadokya’dan gitmiyorlar Göreme açık Hava Müzesi’nin 9 ayda 1 milyon 83 bin 271 turist ziyaret etti
YEREL HABERLER Bu müzeyi ziyaret etmeden Kapadokya’dan ...
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X