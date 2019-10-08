Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, İlçe Emniyet Müdürü Erhan’ı ziyaret etti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp'te göreve başlayan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Erhan'a iadei ziyaret gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürü Hasan Erhan'a Ürgüp'teki görevinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Aktürk, Emniyet Müdürü Erhan'la İlçe ile ilgili bilgi alışverişinde de bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ürgüp İlçe Emniyet Müdürü Hasan Erhan, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'e iadei ziyareti için teşekkür etti.

NEVŞEHİR 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:22

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.