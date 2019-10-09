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Rektör Bağlı Anadolu Mektebi öğrencileriyle buluştu

İHA

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel, 'Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi' kapsamında lise ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Rektör Bağlı Anadolu Mektebi öğrencileriyle buluştu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel, ‘Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi’ kapsamında lise ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel, Anadolu Mektebi’nin 5. yazar olarak belirlediği Türk düşünce ve edebiyat hayatına damga vuran Necip Fazıl Kısakürek’i anma programı dolayısıyla 17 farklı şehirden Nevşehir’e misafir olarak gelen lise ve üniversite öğrencileriyle Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezi’nde bir araya geldi. Rektör Bağlı ve Rektör Yardımcısı Özensel, Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı aynı zamanda Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü’nün de bulunduğu öğrenci buluşmasında öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Rektör Bağlı, “İnsanların hayatlarında bir takım mevzuları nasıl başardıklarını bilmek elbette hepimiz için önemlidir. Ancak bir kişinin bir şeyi nasıl başardığını öğrendikten sonra aynısını uygulayarak ‘Biz de başaralım’ düşüncesinde olmayın. Sizler daha iyisini başarmak için çabalayın. Zira bugünün imkanlarıyla pek çok konuda bilgiye ulaşmak geçmişe oranla daha kolay. Bu bağlamda ‘Niçin insan yazar olur ve niçin bir konuyu kafasında problem eder?’ dersek, bizlerin sadece egomuzu tatmin etmek için veya bir kariyer sahibi olmak için değil, insanın kendisiyle birlikte bulunduğu topluma ve insanlığa faydalı olabilecek bir çaba içerisinde olması gerekiyor. Özellikle biz Müslümanlar açısından bakar isek, içinde bulunduğumuz ailede, genel olarak içinde bulunduğumuz toplumda, dünya genelindeki Müslümanların durumları fazlasıyla sıkıntılı. Yani Suriye’den Irak’a, Libya’dan Filistin’e, Türkiye’den Bosna Hersek’e, hatta Avrupa ülkelerindeki Türkler dahil olmak üzere pek çok sorun var. Bunlar içerisinde bizlerin ilgilenmesi gereken sorunlar var. Biz buralardaki konuları kendimize problem edinmek istersek çeşitli problemler karşımıza çıkacaktır. Bunun için de nasıl bir çalışma yapmamız gerekiyor, hangi uğraşlar o problemlerin çözümüne yönelik bizi doğru hedefe veya yola götürür buna bakmak gerekir. Bunun için bir örnek vermek gerekir ise; karıncayı gören Musa A.S. karıncaya soruyor ‘Ne yapıyorsun?’ Karınca da kendisine ‘Hacca gidiyorum’ diyor. Musa A.S. bunun üzerine ‘Yani kusura bakma da sen bu gidişle Hacca nasıl yetişeceksin, ömrün vefa eder mi etmez mi? deyince karınca kendisine ‘Ben de biliyorum ömrüm vefa etmez, ama ben bu yolda bilinsin istiyorum’ diye cevap verir. İşte karınca misali bizim için hakikaten bir yolda olmak çok önemli. Hem dini değerlerimiz, hem felsefi arka plan açısından baktığımızda bugün sizleri buraya toplayan üstat Necip Fazıl ile ilgili yapılan konuşmalarda da, Necip Fazıl bir yola girdi ve o yolda yürüdü. O dönemde insanlar belki fikirlerinden istifa etmiyorlar, şiirleri bilinmiyordu. Ama bugün insanlar, üstat Necip Fazıl’ın kendine edindiği bu yolda gidiyorlar.
Bu nedenle dünyada ve çevremizde olup bitenlerin, ailemizde olan bitenleri okumak ve anlamlandırmak ve bunlara bir insan olarak katkıda bulunmak adına kedimize sorunlar edinmeliyiz. Bizim dünyayı güzelleştirecek, dönüştürecek, adaleti tesis ederek insanlığa katkı sunacak karınca kararınca ‘İmkanımız var mı, yok mu?’ buna bakmamız gerekiyor” diye konuştu.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Prof. Ertan Özensel de öğrencilere, araştıran ve sorgulayan birer birey olmaları için bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

NEVŞEHİR

09 Ekim 2019 Çarşamba

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