Nevşehir’de gasp suçundan 3 şüpheli tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kale Şehit Arslan Polis Merkezi Amirliği tarafından bir kişinin cep telefonu ve 700 lirasını gasp eden 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Hacı Rüştü Mahallesinde meydana gelen olayda 3 şüpheli yolda gördükleri şahsın cep telefonu ve 700 lirasını gasp etti. Gaspa uğrayan kişinin polis merkezine başvurmasının ardından şüpheliler G.Ç., Y.Y. ve Y.K. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:17

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