(Özel haber) Dünya Şampiyonu Şaziye Erdoğan: “Madalyalarımı Mehmetçiğimize armağan ediyorum” “Futbol kadar ilgi görmedim”

Tayland'ın Pattaya şehrinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda 169 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanan Şaziye Erdoğan, şampiyonluğunu Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere armağan etti.

Tayland'ın Pattaya şehrinde 87 ülkeden 606 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden milli halterci Şaziye Erdoğan, koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak Türkiye’ye büyük bir sevinç yaşattı. Erdoğan, eşinin görev yaptığı Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Burada Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve sporcular tarafından karşılanan Dünya şampiyonu haltercinin mutluluğu görülmeye değerdi.

Şaziye Erdoğan, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, "O anki duygularımı kelimelere sığdıramıyorum. Büyükler dünya şampiyonu olmak benim için çok güzel bir duyguydu. Türk bayrağımızı dalgalandırmak benim için büyük bir mutluluk oldu. Bu şampiyonluğumu Türkiye’ye armağan ediyorum. Benim için çok güzel ve ulaşılması çok zor bir duygu. Ben çok şükür buna ulaştım. Bu duyguyu eşimle beraber yaşadık, beraber tattık. Şu an önümüzde olimpiyatlar var. İnşallah şimdi de orada bir başarı elde edeceğim. Dünya şampiyonu olduğum andaki o duygumu kelimelere dökemiyorum. Umarım benden genç sporcularımız da bu duyguyu yaşar ve tadarlar” dedi.



“Futbol kadar ilgi görmedim”

Türkiye’yi sevince boğan milli halterci Şaziye Erdoğan, kendisinin futbol kadar ilgi görmediğini söyledi. Erdoğan, “Ben futbol kadar bir ilgi gördüğümü sanmıyorum. Biz halter branşı olarak ya da başka branşlarda Türkiye’ye daha fazla madalyalar kazandırıyoruz. Şampiyonalarda Türk bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Ama futbol kadar bir değer gördüğümüzü zannetmiyorum” diye konuştu.



“Madalyalarımı Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlerimize armağan ediyorum”

Erdoğan, "Şu an Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlerimizin Allah yardımcıları olsun. Bu dünya şampiyonluğunu, kazandığım madalyalarımı da şu an Barış Pınarı Harekatı’nda olan askerlerimize armağan ediyorum" şeklinde konuştu.

