Nevşehir’de aranan 19 kişiden 4’ü tutuklandı

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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve çeşitli adli makamlarca hakkında yakalama kararı ile aranan 19 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından aranan 19 şüpheli yol kontrol ve denetleme noktalarında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 4’ü tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

NEVŞEHİR 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:18

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