Devrent Vadisinde sıcak asfalt çalışması başladı

Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından Ürgüp ile Avanos ilçeleri arasında bulunan Devrent Vadisindeki yolda sıcak asfalt çalışması yapılıyor.

Yol Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında vadi içerisindeki yol, sıcak asfalt kaplama ile kaplanıyor.

Bölgeye gelen her turist grubunun uğrak yerlerinden olan ve içerisinde farklı figürlü peri bacalarını barındıran Devrent Vadisi’nin satıh kaplama olan yolunun sıcak asfalt kaplama ile kaplanmasının bölgeye gelen misafirlerin kolay ulaşımı için önemini vurgulayan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Sıcak asfalt çalışması için başta Nevşehir Valimiz İlhami Aktaş, Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile AK Parti İl Başkanımız Mustafa Rauf Yanar olmak üzere, İl Genel Meclis Başkanımız Gürbüz Dinç ve İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Kamil Duru’ya teşekkür ederim” dedi.

NEVŞEHİR 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:17

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.