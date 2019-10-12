Litvanya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Barış Pınarı Harekatı sorusuna cevap veremedi

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Litvanya’nın Kapadokya Fahri Konsolosluğu açılış törenine katılmak üzere bölgeye gelen Litvanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Neris Germanas’ın, gazetecilerin Barış Pınarı Harekatı sorusuna cevap vermek istememesi dikkatlerden kaçmadı.

Litvanya’nın Kapadokya Fahri Konsolosluğu açılış programına katılmak üzere Nevşehir’e gelen Litvanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Neris Germanas, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen “Barış Pınarı Harekatı” konusunda neler söylemek istersiniz sorusu karşısında önce şaşırdı ardından burasının yeri olmadığını ifade ederek cevap vermekten kaçındı. Germanas, “Bugün burada çok önemli bir olayı kutluyoruz. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Çünkü onun yeri burası değil. Biz politika konuşmayalım bugün. Keyfini sürelim” diye konuştu.

NEVŞEHİR 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:19

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