Uçhisar Kalesi'ne 9 ayda 256 bin ziyaretçi

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın Uçhisar beldesindeki doğal oluşumlu Uçhisar Kalesi'ni, yılın 9 aylık bölümünde, 256 bin 100 yerli- yabancı turist ziyaret etti.

Peribacaları ve yeraltı şehirleriyle ünlü Nevşehir'in Kapadokya bölgesi, yazkış ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgenin en önemli turizm merkezlerinde olan Uçhisar beldesindeki Uçhisar Kalesi, özellikle yabancı turistlerin gözde mekanı haline geldi. Kaleyi, bu yılın 9 aylık bölümünde, 256 bin 100 yerli- yabancı turistin ziyaret etti. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, kalenin Hititler döneminde, savunma amaçlı kullanıldığını belirterek, "Daha sonraki yıllarda hem savunma hem de insan yerleşimleriyle birlikte konut, erzak deposu, samanlık, ahır ve benzeri ihtiyaçlar için kullanıldı. Kaleyi bu yılın ecakeylül döneminde 256 bin 100 yerli ve yabancı turistin ziyaret etti" dedi.

Başkan Süslü, Uçhisar Kalesi'nde turistlerin, Kapadokya bölgesinin ihtişamlı görünümünü doyasıya izleme imkanı bulduğunu söyledi. Süslü, yıl sonuna kadar Uçhisar Kalesi'ni ziyaret edenlerin sayısının 350 bini aşmasının beklendiğini söyledi.



NEVŞEHİR 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:20

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