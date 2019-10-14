Powerbank içerisine uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı Tutuklanan şüpheli su şişesini gazetecilere fırtlattı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından powerbank içerisinde uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında şehirlerarası otobüs yolculuğu ile Nevşehir’e gelen 18 yaşındaki Ş.A. Nevşehir Şehirlerarası otobüs terminalinde indiği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Ş.A.’nın yanında bulundurduğu powerbankta yapılan aramadan powerbank içerisinde zulalanmış 7 parça halinde 60,92 gram metamfetamin, 10 adet extasy hapın yanı sıra çantasında uyuşturucu madde kullanma aparatı, 16 adet kilitli poşet ve 1 adet uyuşturucu madde ölçümünde kullanıldığı değerlendirilen küçük plastik kürek ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken tutuklanan Ş.A. kendisini görüntülemeye çalışana gazetecilere elinde bulunan şişeyi fırlattı.

NEVŞEHİR 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:20

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