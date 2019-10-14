Gülşehir’de bir evde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde yapılan 1 ev aramasında tabanca ve av tüfekleri ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Gülşehir’de yapılan bir ev aramasında 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet sustalı bıçak, 105 adet av tüfeği fişeği ve 34 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Arama sonrasında 1 şüpheli ise gözaltına alındığı öğrenildi.

NEVŞEHİR 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:13

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.