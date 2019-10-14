Gülşehir’de bir evde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde yapılan 1 ev aramasında tabanca ve av tüfekleri ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Gülşehir’de yapılan bir ev aramasında 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet sustalı bıçak, 105 adet av tüfeği fişeği ve 34 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Arama sonrasında 1 şüpheli ise gözaltına alındığı öğrenildi.
NEVŞEHİR
14 Ekim 2019 Pazartesi
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