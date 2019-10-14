Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Kübra, sağlık kontrolünden geçti

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un Beşiktaş TRC İnşaat'tan transfer ettiği Kübra Siyahdemir, sağlık kontrolünden geçti.

Son 3 sezon Beşiktaş'ta forma giyen Kübra Siyahdemir, 2019-2020 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol için ter dökecek. Sağlık kontrolünün ardından açıklama yapan Kübra, "Buraya geldiğim için heyecanlıyım. Bellona Kayseri Basketbol, ligin önemli takımlarından biri. Burada olduğum için mutluyum. Başantrenör Ayhan Avcı ile geçmiş senelerde milli takımlarda çalışmıştık, birbirimizi tanıyoruz. Avrupa ve ligde bizi zorlu bir süreç bekliyor. Bunun farkındayız. Çalışıp, elimizden geleni yapacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kübra Siyahdemir'in sağlık kontrolünden görüntü

Kübra Siyahdemir'in konuşması

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NEVŞEHİR 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:20

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