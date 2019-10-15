Nevşehir’de 151 paket kaçak çay ele geçirildi

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 151 paket kaçak çay ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından E.B. ve B.B.’nin araçlarında yapılan aramada paketler halinde 151 adet 900 gramlık ve 4 kilogramağırlığında kaçak çay ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.B. ve B.B. hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek” suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

NEVŞEHİR 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:21

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