Belediye Başkanı Arı, Enver Cenk Şahin’e transfer teklifini iletti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Almanya 2. Lig ekiplerinden St. Pauli’de forma giyen ve Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili paylaşımı dolayısıyla sözleşmesi fesih edilen Enver Cenk Şahin ile telefonla görüşerek Nevşehir Belediyespor’a davet etti. Kulübün transfer teklifini ileten Başkan Arı, "Şehir seni bekliyor. Kulübümüzün ve şehrimizin imkanlarını senin gibi onurlu bir futbolcu için seferber etmeye hazırız" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kişisel sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatını destekleyen ve Mehmetçiklerin yanında olduğunu belirten bir mesaj yayınlayan Enver Cenk Şahin’e Almanya’da gerçekleştirilen linç girişimine tepki gösterdi. Daha önce yaptığı açıklama ile futbolcuyu TFF 3. Lig’de mücadele eden Nevşehir Belediyespor’a davet eden Başkan Arı, A Milli Takım'ı desteklemek amacıyla gittiği Fransa'da Enver Cenk Şahin ile telefonda görüştü. Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Kulüp Başkan Vekili İbrahim Yüzer ve Sportif Direktör Soner Şallı ile birlikte futbolcuyu Nevşehir’e davet eden Arı, "Takımımızın ve şehrimizin tüm imkanları senin emrinde kardeşim. Futbolculuğun ve karakterin ile birlikte çok geçmeden şehrimizden milli bir futbolcu çıkaracağımıza inanıyoruz. Kırmızıbeyazlı çubuklu formamız sana çok yakışacak" diye konuştu.

Şahin ise olayın meydana geldiği ilk günden itibaren kendisine destek olan Belediye Başkanı Arı ve Nevşehir Belediyespor camiasına teşekkür etti. Genç futbolcu ile Nevşehir Belediyespor kulüp yöneticilerinin önümüzdeki günlerde Türkiye’de bir görüşme gerçekleştirecekleri öğrenildi.



"Nevşehir'de futbol oynaman için her fedakârlığı yaparım"

Sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı paylaşımında bulunurken ''Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle!'' sözlerini kullanan Enver Cenk Şahin’e Almanya’da yapılanların asla kabul edilemeyeceğini ifade eden Başkan Arı, "İfade özgürlüğünden, demokrasiden bahseden, kendilerine toz kondurmayan Avrupalılar bu konuda maalesef bir kere daha sınıfta kalmıştır. Kardeşimiz, milli ve manevi değerlerine bağlı her Türk evladı gibi milletinin ve ordusunun yanında olduğunu belirten bir mesaj yazması ile birlikte linç edildi. Bizler de bu konu üzerine hemen Nevşehir Belediyespor yönetimimiz ile birlikte bir toplantı yaptık. Üst ligleri hedefleyen, başarı peşinde koşan ve bu hedef için üst liglerden birçok transfer gerçekleştiren bir kulüp olarak bu kardeşimizi transfer etmek istedik. Zaten kulüp olarak böylesine onurlu bir duruş sergileyen, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan böyle bir futbolcuyu bizim sahiplenmemiz en önemli görevlerimizden biri. Henüz sözleşmesi fesih edilmeden kendisini takımızda görmek istediğimizi bildirdik. Kardeşimize bütün imkânlarımızı seferber ederek şehrimizin ve takımımızın kapılarını açacağımızı söyledik. Nevşehir Belediyespor taraftarlarının ve Nevşehir halkının gönlünün kapıları sonuna kadar kendisine açık. O dönem henüz sözleşmesi fesih edilmemişti. Şimdi kulübü tarafından sözleşmesi fesih edildi. Gel birlikte sevinelim, birlikte üzülelim, birlikte mutlu olalım. Ülkemizin en güzel şehirlerinden birinde Kapadokya’nın başkenti Nevşehir’de futbol oynaman için her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

