Rektör Bağlı trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı yayımladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, gece saatlerinde meydana gelen ve NEVÜ öğrencisinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili bir taziye mesajı yayınladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Meslek Yüksekokulu öğrencisi Yasemin Gül’ün vefat ettiği kazayı teessürle öğrendiğini söyleyen Rektör Bağlı, "Elim bir kazayla hayatının baharında olan öğrencimizi kaybettik. Öğrencimiz Yasemin Gül'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Bağlı, meydana gelen kaza nedeniyle trafikte her zaman dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, "Bir anlık dikkatsizlik veya tedbirsizlik bizi yaşamımızdan, sevdiklerimizden koparabilir. Ailelerinin bize emaneti olan öğrencilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan hem kendi hayatları hem de başkalarının hayatlarını tehlikeye düşürmemek adına trafik kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum" dedi.

NEVŞEHİR 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:21

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