Alkollü araç kullanan 15 sürücünün ehliyetine el konuldu

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan alkol denetimleri sonrasında 15 araç sürücünün ehliyetine el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan alkol denetimlerinde 36 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 15 araç sürücüsünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulurken 4 araç ise trafikten men edildi.

NEVŞEHİR 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:21

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