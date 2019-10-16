Öğrencilerden Mehmetçiklere duygu dolu mektup İlkokul öğrencilerinden Avrupa’ya inat asker selamı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Öğrencilerden Mehmetçiklere duygu dolu mektup İlkokul öğrencilerinden Avrupa’ya inat asker selamı

İHA

Nevşehir'de ilkokul 3. sınıf öğrencileri "Barış Pınarı Harekatı" operasyonuna katılan Mehmetçiklere duygu dolu mektup yazdı.

Öğrencilerden Mehmetçiklere duygu dolu mektup İlkokul öğrencilerinden Avrupa’ya inat asker selamı

Nevşehir’de ilkokul 3. sınıf öğrencileri “Barış Pınarı Harekatı” operasyonuna katılan Mehmetçiklere duygu dolu mektup yazdı.
Nevşehir Kardelen Eğitim Kurumları ilkokul 3.sınıfta öğrenim gören öğrencileri Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere mektup yazdı. İlkokul 3.sınıfta okuyan minik öğrencilerden duygu dolu yüklü mektuplar okul idaresi tarafından Şanlıurfa’da görev yapan Mehmetçiklere gönderilecek.
Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere mektup yazan Ecrin Kahveci sizi Allah’a kendimizi de sizlere emanet ediyoruz dedi. Kahveci, “Ben buraya Mehmetçiklerimizi sevdiğimiz için içimden geçen duyguları yazdım. Düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum” derken Kahveci mektubunda, “Canım Mehmetçikler sizi çok seviyoruz. Siz bizim geleceğimiz için, yurdumuz için kendi canlarınızı feda ettiğin için sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. İnşallah sağ salim gidip sağ salim gelirsiniz. Bütün arkadaşlarımız ile size çok dua ediyoruz. Şu an operasyon halindesiniz. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Biz sizlere inanıyoruz bizleri koruyacaksınız. Hep hayal ederdim Allah izin verirse bende sizin gibi asker olacağım. Siz Allah’a emanet bizde sizlere” sözlerine yer verdi.
3.sınıf öğrencilerinden Yazer Cingil’de, “8 yaşındayım. İnşallah Mehmetçiklerimiz sağ salim ülkemize dönerler. Biz onları çok seviyoruz. Bizim güvenliğimiz için askerlerimiz canlarını bağışlıyorlar” derken Eren Geçken ise açıklamasında, “Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum. İnşallah sağ salim ülkemize geri dönerler. Başarılı bir zaferle ailelerini yanına sağ salim gelirler. Bizde de mutlu oluruz onlarda mutlu olurlar” diye konuştu.
İlkokul 3. sınıf öğrencileri mektuplarını yazmasının ardından ise hep birlikte “Mehmetçiğimize selam olsun” derken asker selamı verdiler.

NEVŞEHİR

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:22
  • GÜNEŞ 06:44
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER 5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan sürücü tutuklandı
Alkollü araç kullanan 15 sürücünün ehliyetine el konuldu
YEREL HABERLER Alkollü araç kullanan 15 sürücünün ehliyetine el ...
Nevşehir’de hakkında arama kararı bulunan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de hakkında arama kararı bulunan 3 şüpheli ...
Nevşehir’de radar uygulamasında 46 bin 976 lira cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de radar uygulamasında 46 bin 976 lira cezai ...
Ünlü minyatür sanatçısı Kapadokya Üniversitesinde seminer verdi
YEREL HABERLER Ünlü minyatür sanatçısı Kapadokya Üniversitesinde ...
Anadolu Vakfı Nevşehir’de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yaptırıyor
YEREL HABERLER Anadolu Vakfı Nevşehir’de Mesleki ve Teknik Anadolu ...
Otomobilin çarptığı genç kız son yolculuğuna uğurlandı Genç kızın sosyal paylaşım sayfasındaki paylaşımı yürekleri burktu
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı genç kız son yolculuğuna ...
Rektör Bağlı trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Rektör Bağlı trafik kazasında hayatını kaybeden ...
Genç kızın ölümüne neden olan sürücü yakalandı
YEREL HABERLER Genç kızın ölümüne neden olan sürücü yakalandı
Belediye Başkanı Arı, Enver Cenk Şahin’e transfer teklifini iletti
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Arı, Enver Cenk Şahin’e transfer ...
Enerya, güvenli ve tasarruflu doğal gaz kullanımı hakkında bilgilendirdi “Havalandırma menfezlerinizi asla kapatmayın”
YEREL HABERLER Enerya, güvenli ve tasarruflu doğal gaz kullanımı ...
Nevşehir’de 151 paket kaçak çay ele geçirildi
YEREL HABERLER Nevşehir’de 151 paket kaçak çay ele geçirildi
3. Uluslararası Kapadokya İmece Festivali Mustafapaşa’da gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 3. Uluslararası Kapadokya İmece Festivali ...
Sürücünün çarpıp kaçtığı kadın öldü
YEREL HABERLER Sürücünün çarpıp kaçtığı kadın öldü
Nevşehir'de otopark kavgası kanlı bitti
YEREL HABERLER Nevşehir'de otopark kavgası kanlı bitti
Üniversite öğrencisine çarpan araç kaçtı Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisine çarpan araç kaçtı Otomobilin ...
Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Kübra, sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Kübra, ...
Ürgüp Belediye İtfaiyesinden uygulamalı tatbikat
YEREL HABERLER Ürgüp Belediye İtfaiyesinden uygulamalı tatbikat
Gülşehir’de bir evde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi
YEREL HABERLER Gülşehir’de bir evde çok sayıda silah ve mermi ele ...
Powerbank içerisine uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı Tutuklanan şüpheli su şişesini gazetecilere fırtlattı
YEREL HABERLER Powerbank içerisine uyuşturucu saklayan şüpheli ...
Hamburglu öğrenciler ve öğretmenler NEVÜ’de
YEREL HABERLER Hamburglu öğrenciler ve öğretmenler NEVÜ’de
İtfaiyeden baca temizliği
YEREL HABERLER İtfaiyeden baca temizliği
30 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli 10 yıl sonra yakalandı Tutuklanan zanlının yakınları gazetecilere saldırdı
YEREL HABERLER 30 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli 10 yıl sonra ...
Kapadokya'da 157 kaçak yapı yıkıldı
YEREL HABERLER Kapadokya'da 157 kaçak yapı yıkıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X