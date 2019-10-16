ÜNİAK Heyetinden Rektör Bağlı’ya ziyaret

AK Parti Nevşehir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ömer Yüzer ve beraberindeki heyet, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.

AK Parti Nevşehir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ile birlikte Üniversite Birim Başkanlığı görevini yürüten Ömer Yüzer, beraberinde Yerel Yönetimler Başkanı İbrahim Umut Barındırır ve ÜNİAK gençlik yapılanmasıyla birlikte Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti.

Başkan Yüzer ve beraberindeki gençlere ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Rektör Bağlı, kendilerine çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.

AK Parti Gençlik Kollarının il genelinde ve üniversite içerisinde yürüttüğü çalışmalar hakkında Rektör Bağlı’ya bilgi veren heyet, yeni eğitim ve öğretim yılı ile birlikte bu çalışmalarına hız vereceklerini kaydettiler.

Heyet ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, ayrıca Üniversite Birim Başkanlığı görevini İbrahim Umut Barındırır’dan devralan Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ömer Yüzer’e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek kendisine plaket takdiminde bulundu.

NEVŞEHİR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:22

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