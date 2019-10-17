Nevşehirli Ülkücüler asker selamı verdi

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Fırat’ın doğusuna yönelik geçtiğimiz hafta başlatılan Barış Pınar Harekatına destek amacıyla Nevşehir Ülkü Ocakları mensubu gençler akşam saatlerinde hizmet binasında bir araya gelerek Mehmetçiğe destek için asker selamı durdu.

Ayrıca Milli Takım’ın asker selamını ekranlara yansıtmayarak görüntüyü yarıda kesen Fransa’ya da tepki gösteren Nevşehirli Ülkücüler, “Bilsin kurşun atmaya heves edenler, Türk’ün dağılmaz toprağı var, taşı var. Bilsin bizi yıkmaya heves edenler, Türk’ün eğilmez, bayrağı var başı var.” mesajı verdiler.

NEVŞEHİR 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:09

YATSI 19:25

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