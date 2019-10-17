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‘13. Yabancı Diller Yüksekokulu yöneticileri toplantısı’ NEVÜ’de düzenleniyor

İHA

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen '13. Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Yöneticileri Toplantısı' başladı.

‘13. Yabancı Diller Yüksekokulu yöneticileri toplantısı’ NEVÜ’de düzenleniyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘13. Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Yöneticileri Toplantısı’ başladı.
Bu yıl 1719 Ekim 2019 tarihleri arasında NEVÜ Yabancı Diller Yüksekokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘13. Yabancı Diller Yüksekokulu Yöneticileri Toplantısı’nın açılışı NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. Açılışa; NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, NEVÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü. Dr. Öğr. Üyesi Bengü Aksu Ataç, Türkiye’deki tüm Yabancı Diller Yüksekokullarının yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve ÖSYM yetkilileri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, NEVÜ ve bölge tanıtım filmlerinin gösterimlerinin ardın ‘13. Yabancı Diller Yüksekokulu Yöneticileri Toplantısı’, NEVÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bengü Aksu Ataç’ın açılış konuşmasıyla başladı.
Ataç, “Her geçen yıl daha fazla katılımcıyla gerçekleşen toplantılarımız giderek büyük bir ivme kazanmakta. 2000 yılların başında bazı yöneticilerin küçük gruplar halinde bir araya gelmesiyle temelleri atılan bu oluşum yeni kurulan üniversitelerin ve yabancı diller yüksekokullarının sayılarının artmasıyla ve toplantılarımızın düzenli olarak yapılmaya başlanmasıyla birlikte saygın bir platform halini almıştır. Toplantılarımız ve platformumuz, yöneticilerin sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaştığı bir idareciler oluşumu olarak diğer akademik dil eğitimi etkinliklerinden ayrılmaktadır” diye konuştu.
Toplantının açılışında konuşan ve YDYO Yöneticileri Platformunun kuruluşunu, amacını ve yürüttüğü faaliyetleri katılımcılar ile paylaşan Prof. Dr. Hüsnü Enginarlar “YDYO Yöneticiler Platformu gerçek gereksinimlerden doğmuş ve varlığını sürdürmektedir. Toplam 8 milyon üniversite öğrencisinin 12 milyonuna bu YDYO’lar öyle veya böyle dokunurlar. 1516 yıllık eğitim sürecinin son aşamalarında YDYO’lar vardır. YDYO’lar üniversitenin çeşitli kesimlerine ve topluma yaygın başka hizmetler de sunmaktadırlar. 5060 bin İngilizce öğretmeni görevlendiren Milli Eğitim Bakanlığından sonra 15 bin civarında okutmanla YDYO’lar ikinci büyük işveren konumundadır” dedi.
NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin ise “Yabancı dil, ülkemiz ve bütün dünya için çok önemli bir kavram olup bunu artık tartışamayız. Çünkü dünya artık küreselleşti, mutlaka birbirimizle iletişim kurmamız lazım ve yabancı dilin önemini herkes biliyor ve kabul ediyor. Tabi ki, üniversitelerde de bunun güzel bir şekilde yürümesi için Yabancı Diller Yüksekokuluna çok büyük işler düşüyor. Bunu Yabancı Diller Yüksekokulları yapıyor ve bunu hepimiz biliyoruz. Hangi bölüm olursa ve hangi fakülteler olursa olsun, ister hazırlık olarak ister birinci sınıf öğrencilere bu bilgiyi yabancı diller veriyor. Onun için bu birimimizi çok önemsememiz gerekiyor. Biz de üniversite olarak önemsiyoruz ve kendileri de güzel şeyler yapıyorlar.
Tabi ki bu toplantılar, Türkiye için çok önemli. Çünkü burada güzel örnekler var, tabii sorunlar da var, bu toplantıda hep beraber güzel örnekler verilecek, bunlar örnek olacak ve bu örnekler tüm Türkiye’ye yayılacak. Sorunlar hep beraber tartışılacak ve çözülecek. Bu şekilde ilerleyeceğiz ve her yerde daha iyiye gitmeye çalışacağız. Bu yüzden inşallah bu toplantı da verimli geçer ve sorunlara çözümler getirilerek güzel örnekler bizim ve bütün üniversitelerde yayılır diliyorum. Bu vesileyle üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenler ile siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.
GSF’den Müzik Dinletisi
13. Yabancı Diller Yüksekokulu Yöneticileri Toplantısının açılış konuşmalarının NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan çok sesli koro ekibi sahne aldı.
Birbirinden değerli parçaları seslendirerek katılımcılara güzel bir dinleti sunan koro ekibine konser sonunda vermiş oldukları muhteşem konserden dolayı NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan tarafından plaket takdiminde bulunuldu.
NEVÜ Yabancı Diller Yüksekokulu ev sahipliğinde; ’21. Y.Y. Eğitim İlkeleriyle Yabancı Dil Öğretimi’, ‘İngilizce Dışındaki Hazırlık Programları ve Sorunları’, ‘Yabancı Dil Öğretiminde Akreditasyon’, ‘Türkiye’de Yabancı Dil Öğretiminde Küresel Aktörler’ ile ‘Uluslararası Yabancı Dil Sınavları’ başlığı adı altında düzenlenecek olan ‘13. Yabancı Diller Yüksekokulu Yöneticileri Toplantısı’, gala yemeğinin ardından değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kapadokya turuyla sona erecek.

NEVŞEHİR

17 Ekim 2019 Perşembe

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