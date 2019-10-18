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Nevşehir’de hedef “Sıfır atık”

İHA

Nevşehir Belediyesi tarafından şehrin çeşitli noktalarına Akıllı Geri Dönüşüm Kutuları yerleştiriliyor.

Nevşehir’de hedef “Sıfır atık”

Nevşehir Belediyesi tarafından şehrin çeşitli noktalarına Akıllı Geri Dönüşüm Kutuları yerleştiriliyor.
Türkiye ve AB arasındaki Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından 101.455,20 Euro hibe almaya hak kazanan “Belediye Sürdürülebilir Stratejileri İçin Değişim” projesi sürüyor.
Almanya’nın Neuss Belediyesi ve Nevşehir Ekoloji ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği’nin (NEVEKO) ortak olduğu proje kapsamında 117 adet geri dönüşüm kutusu hazırlandı.
Kağıt, cam, metal ve plastiğin evsel atıklardan ayrı toplanmasına olanak sağlayan geri dönüşüm kutuları ilk etapta proje çerçevesinde pilot mahalleler olarak belirlenen Güzelyurt ve 15 Temmuz Mahallelerine yerleştirilecek. Uygulama sayesinde hem kağıt, cam, metal ve plastik gibi materyallerin çevreye verebileceği olası zararların önüne geçecek hem de bunların geri dönüşümünün sağlanması ile ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlanacak.
Geri dönüşüm kutularının koyulacağı yer belirleme çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veren Nevşehir Belediyesi’nin geri dönüşüm alanında örnek belediye olmayı hedeflediğini kaydetti.
Gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bu projeye büyük önem verdiklerini ifade eden Arı, ilk olarak 2 pilot mahalleye yerleştirilecek olan geri dönüşüm kutularının sayısının önümüzdeki aylarda daha da arttırılarak projenin tüm mahallelerde hayata geçirileceğini açıkladı.
Arı, “Nevşehir Belediyesi olarak doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla geri dönüştürülebilir atıkların ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Hem bu atıkların yeniden ekonomimize kazandırılması hem de bunların neden olduğu çevre kirliliğinin önüne geçebilmek için mahallelerimize yerleştireceğimiz geri dönüşüm kutularında kağıt, plastik, metal ve camlar evsel atıklardan ayrı toplayarak geri dönüşümünü sağlayacağız. Bu konuda vatandaşlarımız da gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum” dedi.

NEVŞEHİR

18 Ekim 2019 Cuma

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