Kadın voleybol takımı hafta sonu Merinos’u konuk edecek

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Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’nde Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, haftasonu kendi evinde Merinos’u konuk edecek.

Nevşehir’i Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi’nde temsil eden Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin ikinci haftasında Merinos ile karşılaşacak. 20 Ekim 2019 Pazar günü saat 14.00’da başlayacak olan müsabaka Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda oynanacak.

Geçtiğimiz hafta başlayan Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Kahramankazan Belediye ile karşılaşan Nevşehir Belediyespor, 2025, 2521, 925 ve 2325’lik setlerle müsabakayı 31 kazanmış ve sezona 3 puan ile başlamıştı.

NEVŞEHİR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:24

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