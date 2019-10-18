Ürgüp Belediye Meclisi ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek için olağanüstü toplandı

Ürgüp Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği ‘Barış Pınarı Harekâtı’ dolayısıyla olağanüstü toplandı.

Belediye Başkanı Mehmet Aktürk Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katılan iktidar ve muhalefet mensubu Meclis Üyeleri, operasyona tam destek verdiğini açıkladı.

Toplantıda, Fırat'ın doğusunda terör örgütlerinin varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis etmek için Kahraman Ordumuzca sürdürülen "Barış Pınarı Harekatı"nı destekleme kararı oy birliğiyle alındı.

Meclisteki tüm partilerin meclis üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Allah ordumuzu muzaffer eylesin.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekâtı’nda da bölgesinde yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır.” dedi.

NEVŞEHİR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:24

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