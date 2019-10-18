Nevşehir’de kasten adam öldürmeye teşebbüsten aranan şahıs tutuklandı

Nevşehir’de kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan firari şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Esentepe mahallesinde araç parkı yüzünden çıkan tartışmada İ.C.Ye yanında bulundurduğu tüfekle 2 el ateş ederek göğüs bölgesinden yaralayarak kaçan A.Ş. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.Ş. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
NEVŞEHİR
18 Ekim 2019 Cuma
- İMSAK 05:24
- GÜNEŞ 06:46
- ÖĞLE 12:31
- İKİNDİ 15:37
- AKŞAM 18:07
- YATSI 19:24