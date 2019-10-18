Türk Japon ilişkileri Kapadokya’da pekişecek

Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya açıklarında batmasının ardından Türk Japon ilişkilerinde büyük rol oynayan Torajiro Yamada'nın adı torununun açtığı derslik ile Kapadokya Üniversitesinde yaşayacak.

Kapadokya Üniversitesinin Mustafapaşa yerleşkesindeki Oktay Sinanoğlu binasında “Öncülere Vefa Projesi” kapsamında açılan bir dersliğe, Sultan 2. Abdülhamid tarafından Japonya'ya gönderilen ve dönüş yolunda batarak 526 şehit verdiğimiz Ertuğrul Faciası sonrası Türk Japon ilişkilerinde önemli rol oynayan Torajiro Yamada’nın adı verildi.

Torajiro Yamada’nın torunu Tsukiko Yamada Watari ve beraberindeki Japon heyetin de hazır bulunduğu derslik açılışında bir konuşma yapan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, “Ertuğrul Fırkateyni faciasından sonra ülkemize gelen Torajiro Yamada’nın tekrar ülkesini dönmesini istemeyen Abdülhamid Han, Yamada’nın Osmanlı’ya hizmet etmesini istiyor ve Yamada yirmi yıldan fazla bir süre yani 1922 yılına kadar Türkiye’de kalıyor. Bu zaman zarfında Sayın Yamada Osmanlı Harbiye’sinde hem Japonca hem de Sado dersleri veriyor ve çok daha önemlisi Japonya’daki gazetelerde Osmanlı günlük hayatı hakkında uzun bir süre makaleler kaleme alıyor. 1905 yılına gelindiğinde ise doğudaki deniz savaşında Japonya İmparatorluğu’nun Rus İmparatorluğunu yenmesiyle birlikte bütün Osmanlı aydınları ilk kez Müslüman bir Asya ülkesinin bu başarısına odaklanıyor. Osmanlı’nın parçalanma, ayaklanma ve bölünmelerle uğraştığı en zor zamanlarda çıkış yolu arayan aydınlarımız Japonya çalışmaya ve Japonca öğrenmeye başlıyor. İşte Torajido Yamada’nın bizlere tüm bunları bunu öğrettiği yetmezmiş gibi, Osmanlı Harp Okullarında ders vererek, İstanbul siyaset, saray ve ticaret hayatında çok aktif rolleri alarak ve bunları da Tokyo’daki gazetelere yazarak çok önemli roller oynuyor. İşte bugün bir Kapadokya dostu olan torunu Tsukiko Yamada Watari aramızda ve dedesinin bıraktığı yerden TürkJapon ilişkileri geliştirmeye aday” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ın ardından kalabalığa hitap eden ve dedesinin adının verildiği dersliğin açılışında duygu dolu anlar yaşayan Tsukiko Yamada Watari ise, “Öncelikle burada olmaktan çok mutlu olduğumu bilmenizi isterim. Dedemin o dönemde yaptığı tüm güzel çalışmaların asıl sebebi, tanıdığı Türklerin ona hissi verdiği güç ve arkadaşlıktır. Sizden isteğim siz de o zaman dedeme olduğu gibi bana o hissiyatı verin ve güzel şeyler başaralım. Mesela bugün ben üniversitenin Taşkınpaşa köyünde yer alan ve ortak sanat projeleri yapabileceğimiz kütüphanesine gittim. İşte bu benim için çok güzel, çok anlamlı bir şeydi inanın o kadar mutlu oldum ki, kalbim yerinden atacak kadar hızlı attı ve orada ağlamamak için kendimizi zor tuttum. Gençler bana destek olun, güç verin ki hep birlikte TürkJapon ilişkileri için çok güzel şeyler yapalım” dedi.

Açılan derslikte Ertuğrul Fırkateyni ve Ertuğrul Faciası ile ilgili bilgilendirici görsel panolar yer alırken, dersliğin girişinde ise yaptığı kıymetli çalışmalarla bilinen gönül elçisi Torajiro Yamada’nın özgeçmişine yer verildi.

NEVŞEHİR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:24

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