NEVÜ’de 'Kurumsal Sosyal Medya Eğitimi' verildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) akademik birimlere ‘Kurumsal Sosyal Medya Uygulamaları’ eğitimi verildi.

Rektörlük senato salonunda düzenlenen ve Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Yasin Temel'in yönettiği toplantıda NEVÜ akademik birimlerinin sosyal medya görevlilerine, kurumsal sosyal medya yönetimi, sosyal medya kullanımı, yeni medya uygulamaları, kurumsal olarak sosyal medyadan nasıl iletişim kurulması gibi birçok başlıkta bilgiler verildi.

Teknolojinin her geçen gün artan önemine dikkati çeken Temel, devlet kurumlarıyla toplumu bir araya getirecek sosyal paylaşım platformlarına ve etkilerine değindi.

Türkiye’de yaklaşık olarak 55 milyon, dünyada da 300 milyon sayıda kişinin sosyal medyada aktif olduğunu belirten Temel, "Kurumumuzun da sosyal medyayı etkin olarak kullandığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 4 farklı sosyal mecrada bulunan hesapları üzerinden her ay yüzbinlerce kişiye ulaşan önemli bir sosyal medya gücüne sahip" ifadelerini kullandı.

Toplantıda geleneksel medyadan yeni medyaya geçişte ortaya çıkan sosyal ağların daha aktif ve doğru hedefe ulaşılması konularında da bir sunum yapıldı.

Toplantıya fakülte, yüksekokul, enstitü ve meslek yüksekokullarından akademik ve idari görevliler katıldı.

NEVŞEHİR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:24

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