Kapadokya Alan Başkanlığı ilk toplantısını yaptı

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Kapadokya Alan Başkanlığının ilk komisyon toplantısı Vali İlhami Aktaş’ın başkanlığında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nde yapıldı.

İlki gerçekleştirilen Alan Başkanlığı komisyon toplantısında, komisyon başkanlığı seçimi yapıldı ve gündemdeki maddeler görüşüldü. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

Vali İlhami Aktaş’ın başkanlığında yapılan toplantıya Kapadokya Alan Komisyonu Üyeleri İsmail Kurul, Osman Doğanay, Bülent İşler, Hayrettin Eldemir, Birol İnceciköz, Özge Öztürk Yenice, Murat Demircioğlu ve Arif Selçuker katıldı.

NEVŞEHİR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:24

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