Nevşehir Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatı’na destek bildirgesi

Nevşehir Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’na destek amaçlı bildiri yayınladı. Olağanüstü toplantı da Meclis gündemine gelen bildirinin oybirliği ile kabul edilmesinin ardından meclis üyeleri hep birlikte asker selamı verdi.

Nevşehir Belediye Meclisi Ekim ayı Olağanüstü Toplantısı, Meclis 1. Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında yapıldı. Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Bektaş Demir, Mustafa Alevli ile AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyelerinin katılımı ile Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündemin 1. maddesinde yer alan ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın önerisiyle gündeme alınan Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı hazırlanan bildiri görüşüldü. Belediye Meclisi’nde okunan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz, Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekâtını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekât Türkiye bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına Barış Pınarı Harekâtı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye’nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekât, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekâtı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekâtında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekâtın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz.”

Bildirinin okunmasının ardından Meclis Başkan Vekili Ersan Erkut, Suriye’de hain terör örgütü ile mücadele eden kahraman Mehmetçiğe destek olmak ve Türkiye’nin haklı mücadelesini ortaya koyarak duygu ve düşüncelerini belirtmek adına böyle bir konuyu gündeme getirdiklerini söyledi. Erkut’un konuşmasının ardından yapılan oylamada bildiri AK Parti, MHP ve İyi Parti meclis üyelerince oybirliği ile kabul edildi. Erkut, tüm meclis üyelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

NEVŞEHİR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:24

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