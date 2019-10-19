AK Parti İl Başkanı Yanar, Muhtarlar Günü’nü kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av.Mustafa Rauf Yanar, “Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesini ve Devletin, vatandaşa dokunan en sıcak eli muhtarlarımızın gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, 19 Ekim Muhtarlar günü münasebeti ile bir mesaj yayımladı. Yerel yönetimden gelen bir liderin önderliğinde, Türkiye’nin 2002’den sonra hayata geçirmeye başladığı büyük değişimin içinde muhtarlarında yer aldığını belirten Yanar; “Sadece özlük haklarının ve sosyal statülerinin iyileştirilmesi bir yana, görevlerini ifa ederken verimliliklerinin de arttırılması, devletin ilgili birimleriyle olan ilişkilerinin daha verimli, etkin ve hızlı hale getirilmesi hedeflenmiş ve gerekli adımlar süratle atılmıştır” dedi. Yanar mesajında;

"Ülkemizde ki şehrimizdeki köy ve mahalle muhtarımızın hayat standartlarının yükseltilmesi ve devletle olan iletişimlerinin güçlendirilmesi, aslında sadece doğrudan muhtarlarımıza değil, vatandaşımıza götürülen hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik, modern ve çağdaş bir anlayışı da bünyesinde barındırmaktadır. Sadece bulunduğu mahallenin sorunlarını değil, tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi demokrasimizin tamamını savunmak adına şehit düşerek bu vatana hizmeti en üst seviyeye taşıyan kahraman muhtarlarımızın varlığı, muhtarlarımızın sorunlarına, beklentilerine daha fazla özen göstermek noktasında bizlere büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu vesileyle, görevi başında bu millete hizmet için şehit düşen bütün muhtarlarımıza Cenabı Hak’tan rahmet diliyor, kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

NEVŞEHİR 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:25

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