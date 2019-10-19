Cappadocia Ultra-Trail 2019 başladı

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Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019'un startı, bu sabah Nevşehir'in Ürgüp ilçe merkezinde verildi.

Ultra-Trail World Tour serilerinin son yarışı olan ve 3 kategoride koşulacak Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019 start aldı. 119 km (uzun), 63 km (orta) ve 38 (kısa) parkurlarda gerçekleştirilecek yarışlarda 2 bin 650 sporcu yer alıyor. Uzun ve orta parkurun startı sabah 07.00'de verilirken, kısa parkur ise saat 10.00'da başladı.

AYHAN AYDIN GÜNEY: DÜNYANIN EN İYİ YARIŞLARINDAN BİRİ HALİNE GETİRDİK

NEVŞEHİR 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:06

YATSI 19:22

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