Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019'da 119 kilometrelik parkurun birincisi Yannick Noel oldu

Argeus Travel ve Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda 6'ncı kez düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de orta ve kısa parkurun ardından 119 kilometrelik uzun parkurun birincisi de belli oldu.

Zaman limiti 24 saat olan yarışın birincisi, 11 saat 12 dakika 7 saniyelik derecesi ile Yannick Noel oldu. Kadınlar kategorisinde ise Avustralyalı atlet Lou Clifton, 12 saat 41 dakika 32 saniyelik derecesi ile ipi göğüsledi.

Erkek ve kadın kategorilerindeki ilk üçler ise şu şekilde:

Salomon Cappadocia Ultra-Trail (CUT 119 km) Erkekler İlk 3:

1Yannick Noel 11.12.07 (Fransa)

2Stijn Van Lokeren 11.32.21 (Belçika)

3Juan Jose Larrotcha 12.17.07 (İspanya)

Salomon Cappadocia Ultra-Trail Kadınlar İlk 3:

1 Lou Clifton 12.41.32 saniye (Avustralya)

2 Teresa Nimes Perez 13.25.13 (İspanya)

3Giulia Vinco 14.18.17 (İtalya)

19 kilometrelik uzun parkur öncesinde sonuçlanan 63 kilometrelik orta parkur ve 38 kilometrelik kısa parkurda sıralama ise şöyle:

Salomon Cappadocia Medium-Trail (CMT 63 km) Erkekler İlk 3:

1İrem Can Ayaz 05.50.46 (Türkiye)

2Özgür Özdoğan 05.59.55 (Türkiye)

3Mikhail Nikonov 06.08.05 (Rusya)

Salomon Cappadocia Medium-Trail (CMT 63 km) Kadınlar İlk 3:

1 Manuela Soccol 06.11.46 (Belçika)

2 Jo Meek 06.22.44 (İngiltere)

3 Eve Bugler 06.27.39 (İngiltere)

Salomon Cappadocia Short-Trail (CST 38 km) Erkekler İlk 3:

1Serhii Popov 02.51.40 (Ukrayna)

2 Ahmet Arslan 02.53.51 (Türkiye)

3 Thabang Madiba 03.01.56 (Güney Afrika)

Salomon Cappadocia Short-Trail (CST 38 km) Kadınlar İlk 3:

1Olha Havlytska 03.43.30 (Ukrayna)

2Sofiya Porokhnavets 03.53.49 (Ukrayna)

3Aysel Aydın 03.54.14 (Türkiye)

2 bin 218 atletin koştuğu Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019, 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu ve Salomon Cappadocia Ultra-Trail, ödül töreni ile birlikte sona erecek.



NEVŞEHİR 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:25

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