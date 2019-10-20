Cappadocia Ultra-Trail 2019 sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cappadocia Ultra-Trail 2019 sona erdi

DHA

- Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019, bugün yapılan Çocuk koşusu ve ödül töreniyle sona erdi. 

- Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019, bugün yapılan Çocuk koşusu ve ödül töreniyle sona erdi. 
Ultra-Trail World Tour serilerinin son yarışı olan ve 3 kategoride gerçekleştirilen Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019 bugün yapılan 'Salcano Çocuk Koşusu' ve ardından düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.
Organizasyonun son gününde saat 10:00'da çocuk koşusunun startı verildi. Yüzlerce çocuk birbirlerini geçmek için mücadele ederken, renkli görüntüler ortaya çıktı. Küçük yaştaki çocukların aileleriyle birlikte koşmaları da dikkat çekti. Koşunun en küçük yarışçısı ise 5.5 aylık Aybars Halil Gülsever oldu. Küçük Aybars, dün Ultra-Trail'de mücadele eden babası İdrid Gülsever'in kucağında yarışını tamamladı. 
Çocuk koşusunun ardından dün gerçekleştirilen yarışlarda dereceye giren isimlere madalyaları verildi. Sporcular madalyalarını Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Capadico Ultra-Trail organizatörü Aydın Ayhan Güney ve Amer Sports Türkiye ve Körfez Ülkeleri İş Geliştirme Müdürü Ceylan Ateş tarafından verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Çocuk yarışından görüntüler
Anne ve babaların destek görüntüleri 
Küçük Aybars'ın babasının kucağında koşması
Madalya töreninden görüntüler
Detaylar

NEVŞEHİR

20 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:26
  • GÜNEŞ 06:48
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019'da 119 kilometrelik parkurun birincisi Yannick Noel oldu
YEREL HABERLER Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019'da 119 ...
İrem Can Ayaz, Cappadocia Ultra-Trail'de 63 kilometrelik parkurun birinci
YEREL HABERLER İrem Can Ayaz, Cappadocia Ultra-Trail'de 63 ...
Yasemin'in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yasemin'in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Cappadocia Ultra-Trail 2019 başladı
YEREL HABERLER Cappadocia Ultra-Trail 2019 başladı
Nevşehir Belediye Başkanı Arı, ‘Muhtarlar Günü’ mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Nevşehir Belediye Başkanı Arı, ‘Muhtarlar Günü’ ...
Nevşehir’de genç kızın ölümüne neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı Genç kızın çığlıkları yürekler burktu Genç kızın ailesi, “Yaseminler solmasın”
YEREL HABERLER Nevşehir’de genç kızın ölümüne neden olan kazanın ...
AK Parti İl Başkanı Yanar, Muhtarlar Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Yanar, Muhtarlar Günü’nü kutladı
Salomon Kapadokya Ultra Trail yarışı başladı Yarışmaya 80 ülkeden 2 bin 650 sporcu katıldı
YEREL HABERLER Salomon Kapadokya Ultra Trail yarışı ...
Nevşehir Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatı’na destek bildirgesi
YEREL HABERLER Nevşehir Belediye Meclisinden Barış Pınarı ...
Cappadocia Ultra-Trail 2019'un tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Cappadocia Ultra-Trail 2019'un tanıtım toplantısı ...
Kapadokya Alan Başkanlığı ilk toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Kapadokya Alan Başkanlığı ilk toplantısını yaptı
TURSAB, Kapadokya Bölge başkanlığına Talip Aldemir seçildi
YEREL HABERLER TURSAB, Kapadokya Bölge başkanlığına Talip Aldemir ...
NEVÜ’de 'Kurumsal Sosyal Medya Eğitimi' verildi
YEREL HABERLER NEVÜ’de 'Kurumsal Sosyal Medya Eğitimi' verildi
İl Genel Meclisi: “Harekatın başarıyla tamamlanacağına inanıyoruz”
YEREL HABERLER İl Genel Meclisi: “Harekatın başarıyla ...
Türk Japon ilişkileri Kapadokya’da pekişecek
YEREL HABERLER Türk Japon ilişkileri Kapadokya’da pekişecek
Nevşehir’de FETÖ’dan 7 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Nevşehir’de FETÖ’dan 7 şüpheli gözaltına alındı
Nevşehir Belediyespor’da hedef mutlak 3 puan 3.Lig 3.grupta en az gol yiyen takım Nevşehir Belediyespor
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor’da hedef mutlak 3 puan 3.Lig ...
Nevşehir’de kasten adam öldürmeye teşebbüsten aranan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de kasten adam öldürmeye teşebbüsten aranan ...
Türk taş işlemeciliği, hünerli ellerle geleceğe köprü oluyor
YEREL HABERLER Türk taş işlemeciliği, hünerli ellerle geleceğe köprü ...
Ürgüp Belediye Meclisi ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek için olağanüstü toplandı
YEREL HABERLER Ürgüp Belediye Meclisi ‘Barış Pınarı Harekatı’na ...
Kadın voleybol takımı hafta sonu Merinos’u konuk edecek
YEREL HABERLER Kadın voleybol takımı hafta sonu Merinos’u konuk ...
Prof. Dr. Yıldırım NEVÜ’de “Kur’ân Bize Yeter” söylemi üzerine konuştu
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yıldırım NEVÜ’de “Kur’ân Bize Yeter” ...
Nevşehir’de hedef “Sıfır atık”
YEREL HABERLER Nevşehir’de hedef “Sıfır atık”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X