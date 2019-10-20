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Kapadokya’da 2 bin yıllık Roma mezarları talan edildi

İHA

Nevşehir'de yaklaşık bin 500 ila 2 bin yıllık tarihi Roma mezarları adeta talan edildi.

Kapadokya’da 2 bin yıllık Roma mezarları talan edildi

Nevşehir’de yaklaşık bin 500 ila 2 bin yıllık tarihi Roma mezarları adeta talan edildi.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da Roma döneminden kalma tarihi mezarların talan edildiği gözlendi. NevşehirKayseri yolunda Nevşehir, Uçhisar ve Göreme mücavir alanlarında bulunan bir dağın tepesinde Roma dönemine ait yaklaşık bin 500 ile 2 bin yıllık olduğu öğrenilen mezarların talan edilmesi ve mezarların yanı sıra dağın tepesinde de kazılar yapılması büyük tepkiye neden oldu.
Tarihi Roma mezarlarının yanı sıra dağın tepesinde kimin veya kimlerin böyle bir çalışma yaptığı kamuoyu tarafından merak edilirken, yetkililer ise burada yapılan çalışmalar ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

NEVŞEHİR

20 Ekim 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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