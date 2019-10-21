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Gülşehir’de Sadabad parkı ve Kızılırmak’ta çalışmalar başladı

İHA

Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi, tarafından gerçekleştirilen faaliyetler bir hayata geçiyor

Gülşehir’de Sadabad parkı ve Kızılırmak’ta çalışmalar başladı

Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi, tarafından gerçekleştirilen faaliyetler bir hayata geçiyor
Başkan Çiftçi'nin girişimleri ile Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürlüğü yetkileri ile yapılan görüşmeler neticesinde, Kızılırmak kenarında bulunan, kötü koku ve sivrisineğin kaynağı drenaj kanalının temizliğine başlandı.
Gülşehir'in en önemli sorunlarında biri olan Kızılırmak kenarındaki kötü koku ve sivrisineğin kaynağı olan, ayrıca Sadabad Parkı'nın hemen yanı başında olması sebebiyle tehlike arz eden kanal için, başkan Çiftci'nin göreve başladığı ilk günden itibaren sürdürdüğü girişimler sonuç bulmaya başladı.
Kızılırmak yatağı ve Sadabad Parkı arasında bulunan drenaj kanalının, baraj seviyesinin yüksek olması ve giderinin olmaması nedeniyle sirkülasyon sağlayamayan kanalın bataklık haline gelerek sivri sinek ve kötü koku yayarak çevreye zarar veren kanalın etrafındaki sazlık Gülşehir Belediyesi tarafından temizlenerek iç kısım temizlik DSİ çalışma programına dahil edildi.
Çalışmaların ivedilikle tamamlanması için girişimlerini devam ettiren başkan Çiftci, çabalarının sonucunu almaya başladı. DSİ Kayseri Bölge Müdürlüğü iş makinalarını Drenaj kanalında temizliğe başladı.

NEVŞEHİR

21 Ekim 2019 Pazartesi

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