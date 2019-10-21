AK Parti İl Başkanı Yanar, Dünya Gazeteciler gününü kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, gazeteciliğin en kutsal mesleklerin başında geldiğini ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Yanar, kamuoyunu bilgilendirmek adına, hızlı ve tarafsız, ilkeli ve doğru yayıncılık anlayışıyla ülke ve dünyada neler olup bittiğini halka aktararak insanların bilgilendirmesini sağlayan gazetecilerin bir nevi toplumun gözü kulağı niteliğinde olduğunu belirterek; “Demokrasinin vazgeçilmez bir ilkesi olan basının vatanın bekası, milletin menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirdiği fedakar çalışmalarının takdire şayan olduğunu bugün Suriye’nin Kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatında da açıkça görüyoruz. Kahraman ordumuzun başarılı bir şekilde yürüttüğü harekâtı canlarını tehlikeye atarak, fedakârca tüm dünyaya aktardıklarına şahit oluyoruz. Bu kutsal vazifelerinde başarılar diliyorum” dedi. Yanar, şöyle konuştu;

"Bir anlamda kamu görevi yapan basınımız, gerek yerel yönetimler gerek ise ülke ve dünya sorunlarıyla ilgili haber ve düşünceleri duyurarak kamuoyu oluşturulmasına, vatandaşlarımızın yerel yönetimleri ve kurumları denetleyebilmelerine olanak sağlamaktadır. Zorluk ve güçlüklere rağmen yılmadan yorulmadan çalışan gazetecilerimizin objektif, doğru ve duyarlı haberciliği, yaptıkları mesleğe ayrıca bir kutsallık katmaktadır. Bu kutsiyet onlara apayrı bir güç ve azim vermektedir. Bizlerin gönlünde ayrı bir yeri olan yerel basınımızın değerli gazetecileri ilimizde olan gelişmeleri, yapılan faaliyetleri ve çalışmaları hemşerilerimizle paylaşıp vatandaşlarımızla devlet arasında köprü görevi görerek güzel şehrimizi kültürel, sosyal, turizm ve ekonomik gelişmesinde aktif rol oynamaktadır. Bu vesile ile ilimizde yerel ve ulusal olarak gazetecilik görevini yapan tüm gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dolu çalışma hayatı diliyorum”.

NEVŞEHİR 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:27

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