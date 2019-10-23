Yabancı uyruklu uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

Nevşehir’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcısı yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gülbahçe parkı içerisinde uyuşturucu satışı yapılacağı ihbarı değerlendirilmesinin ardından park içerisinde bulunan yabancı uyruklu A.K. ve R.M.S.’nin üst aramasını yaptı. Yapılan aramada naylon poşet içerisinde 0,40 gram metamfetamin, 3 ayrı şeffaf poşet içerisinde 1,32 gram, 0,11 gram ve 0,79 gram metamfetamin, 4 adet tablet halinde 40 adet tramodol sentetik ecza hapı, 1 adet üzerinde düzenek bulunan çakmak, 1 adet uyuşturucu kullanımına yarayan payp ve uyuşturucu satışından elde edilen gelir olarak değerlendirilen bin 990 lira ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K. ve R.M.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

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