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Yabancı uyruklu uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

İHA

Nevşehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcısı yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

Nevşehir’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcısı yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gülbahçe parkı içerisinde uyuşturucu satışı yapılacağı ihbarı değerlendirilmesinin ardından park içerisinde bulunan yabancı uyruklu A.K. ve R.M.S.’nin üst aramasını yaptı. Yapılan aramada naylon poşet içerisinde 0,40 gram metamfetamin, 3 ayrı şeffaf poşet içerisinde 1,32 gram, 0,11 gram ve 0,79 gram metamfetamin, 4 adet tablet halinde 40 adet tramodol sentetik ecza hapı, 1 adet üzerinde düzenek bulunan çakmak, 1 adet uyuşturucu kullanımına yarayan payp ve uyuşturucu satışından elde edilen gelir olarak değerlendirilen bin 990 lira ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K. ve R.M.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR

23 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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