4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

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Nevşehir adli makamlarınca hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir adli makamlarınca hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.Ç. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

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