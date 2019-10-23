4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Nevşehir adli makamlarınca hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir adli makamlarınca hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.Ç. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
NEVŞEHİR
23 Ekim 2019 Çarşamba
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